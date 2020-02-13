الطقس.. يوم غد الجمعة نهاية الموجة الباردة

2020/02/13 | 10:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تعيش مناطق واسعة في العراق، الخميس، في ظل أدنى درجات حرارة مسّجلة، فيما هطلت ثلوج على عدة مدن في إقليم كردستان.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “أدنى درجة حرارة مسجلة ستكون صباح اليوم الخميس”.وأضاف، أن “درجات الحرارة بدأت بالارتفاع التدريجي”، متوقعاً أن […]

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