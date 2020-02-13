2020/02/13 | 10:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحاضرون مجانا في الديوانية يطالبون بإصدار أمر إداري لتحويلهم الى عقود وزارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/13 | 10:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحاضرون مجانا في الديوانية يطالبون بإصدار أمر إداري لتحويلهم الى عقود وزارية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحاضرون مجانا في الديوانية يطالبون بإصدار أمر إداري لتحويلهم الى عقود وزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).