شرطة كربلاء :تلقي القبض على عصابة متخصصة بتجارة المخدرات + صور

2020/02/13 | 10:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأشراف قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة الشرطة من ضبط عصابة متخصصة بت...

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