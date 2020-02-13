بالفيديو.. إستمرار مراسم تأبين القادة الشهداء في العراق

2020/02/13 | 10:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.02.13 – شهدت عدة محافظات عراقية مسيرات ومراسم تأبين بمناسبة ذكرى أربعينية الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما...

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