العراق: قتلى وجرحى في هجوم ارهابي على قضاء خانقين

2020/02/13 | 10:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الخميس، بأن 12 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم ارهابي في قضاء خانقين الواقع ضمن محافظة ديالى في العراق....

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