2020/02/13 | 10:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظل جسر السنك، الذي يشطر بغداد نصفين، بمثابة "حائط صد" للمحتجين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحتجون يفقدون "حائط صد" والصدر يحشّد لـ"مظاهرة نسائية") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحتجون يفقدون "حائط صد" والصدر يحشّد لـ"مظاهرة نسائية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).