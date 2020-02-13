اليابان تعلن ارتفاع إصابات كورونا على متن (دياموند برينسيس) الى 218 حالة

2020/02/13 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" إلى 218 حالة.

وقالت الوزارة في بيان: "سجلنا 44 حالة جديدة تظهر اعراض الإصابة بفيروس كورونا على متن السفينة، وسيتم إخضاعهم للعلاج، وبهذا يصل العدد الإجمالي إلى 218 حالة".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد صرح، أمس الأربعاء، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين بات مستقرا، لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء "بحذر شديد".

وحسب "رويترز"، أوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية بجنيف: "من الممكن أن يسير الانتشار في أي اتجاه"، وأضاف أن فريقا بقيادة المنظمة سافر للصين، في وقت سابق من الأسبوع، قد أحرز "تقدما جيدا".

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