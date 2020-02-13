2020/02/13 | 10:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت شركة “#واتساب”، أن عدد مستخدميها حول العالم تخطى مليارين، وأنها تعمل على زيادة حماية #البيانات الخاصة بهذا العدد الكبير من المشتركين.وذكرت المجموعة، في رسالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“واتساب” تكشف عدد مشتركيها.. وتتحدَّث عن طريقة حمايتهم) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“واتساب” تكشف عدد مشتركيها.. وتتحدَّث عن طريقة حمايتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).