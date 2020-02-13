مصدر مقرب من بارزاني لـ “العهد نيوز” : علاوي قريبا في اربيل لمناقشة تشكيل الحكومة

2020/02/13 | 10:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص كشف مصدر مقرب من رئيس اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيزور اربيل قريبا لمناقشة تشكيل حكومته المقبلة.وقال المصدر لـ “العهد نيوز، اليوم الخميس، ان “هناك اتصالات مستمرة بين علاوي وقيادات الاقليم، تستهدف عدد من الملفات التي يمكن ان تواجهها حكومته المقبلة، مشيرا الى، ان […]

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