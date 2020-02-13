مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا

2020/02/13 | 10:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارا يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا التي تشهد منذ كانون الثاني هدنة هشة.وخضع نص القرار الذي أعدّته بريطانيا وصوت لصالحه 14 صوتا من أصل 15 في المجلس بعدما امتنعت روسيا عن التصويت لنقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع، ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا […]

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