الأمن الوطني ينفي ضبط اي شحنة لحوم موبوئة قادمة من الصين

2020/02/13 | 10:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى جهاز الامن الوطني، الخميس، ضبط اي شحنة لحوم موبوئة قادمة من الصين.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة صدى ان “الانباء التي ذكرت بشأن ضبط شحنة لحوم موبوئة مستوردة من الصين عبر ميناء ام قصر في محافظة البصرة عارية عن الصحة”. ودعا وسائل الاعلام الى “استسقاء الخبر من مصادره الرسمية وتوخي الدقة في التعامل

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