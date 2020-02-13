2020/02/13 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير ديوان محافظة البصرة، إياد غانم الحسن، الخميس، ان الأولوية في تعيين الشباب العاطلين عن ‏العمل ستكون للذين ظهرت اسمائهم في قوائم الاحتياط ضمن الـ ٣٠ ألف درجة وظيفية التي أطلقتها محافظة ‏البصرة مؤخرا‎ .‎وقال الحسن في تصريح لـ /المعلومة واطلعت عليه وكالة صدى، إن ” قوائم الاحتياط اقرب الى التعيين من المتقدمين الجدد”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة: الأولوية في تعيينات العاطلين ستكون لقوائم الاحتياط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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