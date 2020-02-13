2020/02/13 | 10:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الخميس، عن تعاون نحو 8 دول في استرداد الاثار العراقية المنهوبة والمهربة الى الخارج، مؤكداً وجود نحو 20 الف قطعة اثرية في السفارة العراقية بواشنطن في طريقها للعودة الى العراق.وقال الحمداني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام , إن “مواقعنا تعرضت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة: 20 الف قطعة اثرية مسروقة في طريقها الى العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة: 20 الف قطعة اثرية مسروقة في طريقها الى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة: 20 الف قطعة اثرية مسروقة في طريقها الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).