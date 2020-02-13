2020/02/13 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بأن قيادة شرطة كربلاء تمكنت من اعادة الثقة بين القوات الامنية والمتظاهرين السلميين الامر الذي عزز الامن وفرض القانون في عموم المحافظة.وقال المصدر، إن “القوات الامنية تمكنت من مد جسور الثقة مع المتظاهرين السلميين من خلال النزول الى ساحات التظاهر والاتفاق معهم على التعاون لفرض الامن وتطبيق القانون ومحاسبة المندسين والمخربين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء تمد جسور التعاون مع المتظاهرين السلميين لتعزيز الامن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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