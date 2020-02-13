الأمن الوطني يصدر بياناً بشأن أنباء ضبط شحنة لحوم موبوءة قادمة من الصين

2020/02/13 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر جهاز الأمن الوطني العراقي، الخميس (13 شباط 2020)، بياناً بشأن الأنباء التي أفادت بضبط شحنة لحوم "موبوءة" قادمة من الصين.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأمن الوطني العراقي ينفي ضبط اي شحنة لحوم موبوءة مستوردة من الصين عبر ميناء ام قصر في محافظة البصرة".

ودعا الجهاز بحسب البيان "وسائل الاعلام الى استسقاء الخبر من مصادره الرسمية وتوخي الدقة في التعامل مع مثل هذه الاخبار التي تهدف الى اشاعة الخوف بين المواطنين".

وكانت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، قد نشرت، في وقت سابق، خبراً مفاده بأن جهاز الأمن الوطني ضبط شحنة لحوم ’’موبوءة’’ قادمة من الصين.

يتبع .



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