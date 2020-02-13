محاضرو ديالى المجانيين ينظمون وقفة احتجاجية امام مبنى تربية المحافظة

2020/02/13 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

نظم العشرات من المحاضرين المجانيين في محافظة ديالى، الخميس (13 شباط 2020)، وقفة احتجاجية امام مبنى تربية المحافظة للمطالبة بتحويلهم الى عقود وزارية.

وقال مراسل ( بغداد اليوم)، إن العشرات من المحاضرين المجانيين نظموا وقفة احتجاجية امام مديرية تربية ديالى للمطالبة بتحويلهم الى عقود وزارية بما يضمن حقوقهم وتطبيق واضح للقرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء.

واضاف أن الوقفة الاحتجاجية تمثل 32 الف محاضر مجاني في ديالى، مبينا أن المحاضرين اغلبهم من حملة البكالوريوس وبحاجة ماسة لاهتمام الحكومة في حسم ملفهم بأسرع وقت ممكن".

بغداد اليوم- بغداد

كشفتْ هيئة المنافذ الحدودية، الخميس (13 شباط 2020)، عن قرب الانتهاء من الاعمال المتعلقة بإعادة افتتاح منفذ الوليد الذي يربط البلاد بالجمهورية العربية السورية، فيما اكدت افتتاح منفذ ربيعة امام حركة الحالات الطارئة والانسانية فقط

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الخميس (13 شباط 2020)، تنظيف وغسل ساحة الخلاني وجسر السنك وشارع الخلفاء وسط بغداد، بعد اعادة فتحها.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كوادرها قامت بتنظيف وغسل ساحة الخلاني وجسر السنك

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، في محافظة ذي قار، الخميس (13 شباط 2020)، بوفاة محكوم بالسجن المؤبد في سجن "الحوت" المركزي بمدينة الناصرية.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محكوماً بالسجن المؤبد بقضايا إرهابية توفى نت

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