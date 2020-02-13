2020/02/13 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور النائب د.داليا فرهاد حاجي آغا السليڤاني وعدد من الأكاديميين والنشطاء عن منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع منظمة نوبار وعقد مكتب مجلس النواب العراقي في قضاء زاخو وبمشاركة مديرة المكتب السيدة وعود حكمت أمين وموظفي المكتب ندوة حوارية حول أهم المفاهيم الحديثة والمتطورة للمنظمات المدنية والدور الفاعل والإيجابي لتلك المنظمات في مسيرة النهضة ودعم المساعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب مجلس النواب في زاخو يعقد ندوة حوارية حول المفاهيم الحديثة للمنظمات المدنية ودورها في المجتمع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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