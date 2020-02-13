الشباب توجّه بوصلة اهتمامها لمدينة الصدر

2020/02/13 | 10:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الشباب والرياضة دعمها الكبير لشريحة الشباب في مدينة الصدر كونها من المدن الحافلة بالمواهب الشبابية والرياضية في العراق .

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