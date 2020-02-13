الكهرباء: الاستغناء عن الغاز الإيراني خلال ثلاث سنوات

2020/02/13 | 10:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت وزارة الكهرباء استغناءها التام عن استيراد الغاز الإيراني خلال 3 سنوات.

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