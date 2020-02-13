انتعاش تربية قطعان الجاموس بنسبة 40% في ديالى

2020/02/13 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلن رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى رعد التميمي، اليوم الخميس، عن انتعاش تربية قطعان الجاموس بنسبة 40% داخل المحافظة.وقال التميمي، ان” تربية الجاموس من المهن القديمة في مناطق متفرقة من ديالى وهي تمثل مصدر رزق لمئات العوائل منذ عقود طويلة لكنها تاثرت جدا بسبب الاضطرابات الامنية وقلة الدعم […]

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