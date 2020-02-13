اربيل تنصح بعدم سلك خمسة طرق حيوية

2020/02/13 | 10:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت مديرية المرور في اربيل يوم الخميس السائقين الى عدم سلك خمسة طرق حيوية للصعوبة التي قد يواجهونها جراء تساقط الثلج.

وقال المتحدث باسم المرور فاضل حاجي في بيان "نسترعي انتباه السائقين والمواطنين انه بسبب موجة الثلوج التي اجتاحت اقليم كوردستان ومن بينها مدينة اربيل وضواحيها فإنهم سيواجهون صعوبة في سلك عدد من الطرق.

واشار الى ان الطرق هي: اربيل – بيرمام، واربيل – شقلاوة ومن بوابة بيرمام الى شقلاوة، طريق شقلاوة – هيران، طريق دربند سفين – هيران، وطري زينتر باليسان رانيا.

ونصح المتحدث المواطنين الى عدم قصد هذه الطرق اذا لم تستدعي الضرورة القصوى.

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