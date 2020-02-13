اللواء خلف: قيادات الشرطة استلمت الملف الأمني في ست محافظات

2020/02/13 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، تسلّم قيادات الشرطة الملف الأمني في ست محافظات.

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