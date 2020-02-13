2020/02/13 | 11:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل المطرب عمرو دياب صدارة تريند موقع تويتر في مصر قبل 24 ساعة من طرح ألبومه الجديد “سهران” المقرر اليوم 12 فبراير، ومن المقرر الكشف عن أغنيات الألبوم بالكامل عبر الخدمة المدفوعة مقدما من إحدى شركات الاتصالات الراعية للألبوم، ثم يتم طرحها عبر القناة الرسمية لدياب على موقع اليوتيوب.ومن المقرر أن يحتفل دياب مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد “سهران” اليوم ويحتفل مع جمهوره في الكويت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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