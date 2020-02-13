2020/02/13 | 11:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت مراسم الجنازة لكوبي براينت وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عامًا بهدوء، يوم الجمعة، في متنزه باسيفيك فيو التذكاري في كورونا ديل مار ، كاليفورنيا دون حضور المصورين.تم الكشف عن معلومات حول الحدث في شهادات الوفاة الصادرة عن إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس.أدرجت الشهادات أسباب الوفاة كصدمة حادة وأشارت إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دفن كوبي براينت وابنته جيانا في مراسم عائلية خاصة في كاليفورنيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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