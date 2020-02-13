كربلاء.. مواجهة بين الشرطة وعصابة للمخدرات تنتهي باعتقال أفرادها وإصابة 3 منتسبين

2020/02/13 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية شرطة كربلاء، القبض على عصابة متخصصة بتجارة “المخدرات”، فيما أشارت إلى إصابة ثلاثة منتسبين خلال العملية التي وصفتها بـ “البطولية”.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة الشرطة تمكنت من ضبط عصابة متخصصة بتجارة المخدرات”.وأضافت: “بعد ورود […]

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