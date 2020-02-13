العمليات المشتركة لـ”العهد”: المساءلة القانونية لمن يحاول الإخلال بالأمن في بغداد

2020/02/13 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكدت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، ان من يحاول الإخلال بالأمن في العاصمة بغداد سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لفضائية “العهد” إن “وزارة الداخلية أعطت أوامر بالتعامل بضبط النفس وبكل احترام وتقدير وقوة من اجل حفاظ الامن والأمان في العاصمة بغداد”.وأضاف، أن “قيادة […]

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