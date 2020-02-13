2020/02/13 | 11:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة: KRG

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يتوجه الى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يتوجه الى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).