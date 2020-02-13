برغم التحذيرات..

2020/02/13 | 11:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت خلايا داعش هجومها على قرية بهار التي يقطنها الكاكائيون مما أسفر عن مقتل رجل ونجله – صورة: وسائل التواصل الاجتماعي

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