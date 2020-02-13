2020/02/13 | 11:21 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، الخميس، من أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عراقي: أميركا تحاول انقاذ داعش في سوريا عبر بوابة الحدود) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عراقي: أميركا تحاول انقاذ داعش في سوريا عبر بوابة الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).