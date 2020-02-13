تعرف على أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح

2020/02/13 | 11:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادشهدت أسعار صرف الدولار استقرارا ملحوظا ببورصة الكفاح والاسواق المحلية حسب تعاملات اليوم الخميس ، (13 شباط 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.550 دينار لكل 100 دولار. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 121.000 دينار. سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

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