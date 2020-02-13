اربيل تنصح بعدم سلك خمسة طرق حيوية جراء تساقط الثلج

2020/02/13 | 11:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت مديرية المرور في اربيل ، اليوم الخميس، السائقين الى عدم سلك خمسة طرق حيوية للصعوبة التي قد يواجهونها جراء تساقط الثلج.

وقال المتحدث باسم المرور فاضل حاجي في بيان تلقته "الغد برس"، "نسترعي انتباه السائقين والمواطنين انه بسبب موجة الثلوج التي اجتاحت اقليم كردستان ومن بينها مدينة اربيل وضواحيها فإنهم سيواجهون صعوبة في سلك عدد من الطرق".

واشار الى ان "الطرق هي: اربيل – بيرمام، واربيل – شقلاوة ومن بوابة بيرمام الى شقلاوة، طريق شقلاوة – هيران، طريق دربند سفين – هيران، وطريق زينتر باليسان رانيا".

ونصح المتحدث، المواطنين الى عدم قصد هذه الطرق اذا لم تستدعي الضرورة القصوى.

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