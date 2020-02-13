تعرف على اسعار صرف الدولار اليوم في الاسواق المحلية

2020/02/13 | 11:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقر سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، في افتتاح بورصة الكفاح، اليوم الخميس.

وبلغ سعر صرف الدولار في بغداد - بورصة الكفاح:

120,550

السعر في الصيرفات:

شراء 120,000

بيع 121,000

النجف

120,650

اربيل

120,500

البصرة

120,800

السليمانية

120,575

الموصل

120,650

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