2020/02/13 | 11:22 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على اسعار صرف الدولار اليوم في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
استقر سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، في افتتاح بورصة الكفاح، اليوم الخميس.
وبلغ سعر صرف الدولار في بغداد - بورصة الكفاح:
120,550
السعر في الصيرفات:
شراء 120,000
بيع 121,000
النجف
120,650
اربيل
120,500
البصرة
120,800
السليمانية
120,575
الموصل
120,650
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على اسعار صرف الدولار اليوم في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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