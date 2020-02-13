الحكم بالمؤبد مرتين لمدانين اثنين بسرقة سيارات في ديالى

2020/02/13 | 11:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، عن اصدار محكمة جنايات ديالى حكما بالسجن مدى الحياة "مرتين" بحق مدانين اثنين عن جريمة سرقة سيارات في ناحية بني سعد.

وقال مجلس القضاء في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ديالى نظرت دعويين اثنتين لمدانين اثنين قاموا بتسليب مواطنين من خلال سرقة سياراتيهما بعد استئجارهم لإيصالهم لا حدى المناطق في اطراف محافظة ديالى".

وأضاف ان "المدانين اعترفوا بتسليب احد المواطنين سيارة نوع هونداي النترا صفراء اللون مع سرقة جهاز الموبايل فضلا عن سرقة سيارة نوع هونداي اكسنت بيضاء اللون في ناحية بني سعد".

وبين أن "الاحكام بحق المدانين تأتي استنادا لأحكام المادة ٤٤١/ ١ و2 من قانون العقوبات العراقي المعدلة بالأمر رقم ٣١ القسم ٥/ ١ لعام ٢٠٠٣".

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