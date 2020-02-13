هجوم شرس من البريد على ساري

2020/02/13 | 11:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انتقد البريد الايطالي مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري بسبب مزحته في مؤتمر صحفي، قال فيها إنه "لو لم يرد أن يكون في اختبار (كمدرب ليوفنتوس)، لذهب للعمل في البريد".

وقال ساري في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة ميلان في كأس إيطاليا "إذا لم أكن أريد أن أصبح في اختبار، لذهبت للعمل في البريد".

ورد البريد الايطالي بعدها في بيان، قائلًا "يحث البريد الإيطالي السيد ساري على معرفة أنه هو أكبر شركة في البلاد، واختيرت من قبل الخريجين كأكثر شركة جاذبة للعمل".

وأضاف "رغم ما يقوله ساري، لدينا اختبارات يومية.



ننتظره لكي يعرف شخصيا عن عملنا اليومي في 15 ألف مقر لنا في إيطاليا".

ويعيش ساري أياما غير سعيدة في يوفنتوس بعد تراجع فريقه إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف عن إنتر ميلان المتصدر.

فيما ينزل فريق السيدة العجوز ضيفًا على ميلان، غدًا الخميس، في مباراة مثيرة ضمن جولة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا.

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