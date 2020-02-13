محلل سياسي لـ”العهد نيوز”: قوى سياسية ابلغت علاوي بعدم تنازلها عن استحقاقها ومؤشرات سلبية تلوح بالافق

2020/02/13 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المحلل السياسي عباس العرداوي، الى ان بعض القوى السنية والكردية قد ابلغت رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعدم استعدادها للتنازل عن حقوقها.وقال العرداوي لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “القوى الكردية ابدت امتعاضها من محاولة استبدال بعض الشخصيات الوزارية لديها بالحكومة المستقيلة كما ان القوى السنية غير مستعدة للتنازل عن حصصها وهذا يعطي […]

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