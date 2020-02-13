بالصور: قصة عارض أزياء متحول جنسيا يكسر كل الحواجز.. هل تعرف كرو كيان؟

2020/02/13 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير امريكي الضوء على شاب متحول جنسيا، هو الأول على خشبة العروض النسائية.كرو كيان 23 عاما، افتتح في تشرين الأول 2018، عرض الربيع والصيف للويس فويتون، في متحف اللوفر بباريس، مرتدياً حلة رمادية أنيقة مع سترة فضفاضة، وبعد ستة أشهر من الحملات والتغطية الإعلامية الواسعة، عاد كرو إلى حلبة عرض […]

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