تعرف على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم

2020/02/13 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي حيث افتتح سعر الصرف ليوم الخميس 13/2/2020 كالتالي: بغداد – بورصة الكفاح 120,550 ….السعر في الصيرفات شراء 120,000 بيع 121,000 —————- النجف 120,650 ————— اربيل 120,500 ——— البصرة 120,800 ———- السليمانية 120,575 ————- الموصل 120,650 ——————

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