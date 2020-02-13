{السيرة الذات - غيريّة}

2020/02/13 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتلى هذا العنوان كتاباً طريفاً حقاً لـ “بول أوستر” عنوانه: The Invention Of Solitude وضع له توصيفاً أجناسياً هو “مذكرات”،

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