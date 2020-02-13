العراق يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة القتال المختلط في مصر

2020/02/13 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت اللجنة المنظمة للعبة الباغوت القتالية في العراق دعوة رسمية من قبل الاتحاد المصري للفنون القتالية للمشاركة في بطولة القتال المختلط، التي من المؤمل أن تقام في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

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