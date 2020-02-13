2020/02/13 | 11:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بانطلاق عملية تمشيط في محيط منطقة بهار تازة قرب قضاء خانقين شمال شرق المحافظة.وقال المصدر لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه واكلة صدى،ان” قوات امنية مشتركة بدات عملية تمشيط في حيط منطقة بهار تازة قرب قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلايا تنظيم داعش عقب هجوم شنته في ساعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنطلاق عملية أمنية في محيط خانقين شمال شرق ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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