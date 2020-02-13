2020/02/13 | 11:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي كريستيانو رونالدو، وزلاتان إبراهيموفيتش، وجهاً لوجه، في قمة يوفنتوس ضد ميلان، اليوم الخميس، على ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، ويدخل كلا النجمين مباراة اليوم بظروف متشابهة بنسبة كبيرة، حيث سجل كل منهما هدفاً مطلع الأسبوع، لكن فريقيهما خسرا في الدوري.يبحث يوفنتوس والميلان عن نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب 4

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو وجهاً لوجه امام ابراهيموفيتش في قمة كأس إيطاليا اليوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو وجهاً لوجه امام ابراهيموفيتش في قمة كأس إيطاليا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو وجهاً لوجه امام ابراهيموفيتش في قمة كأس إيطاليا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).