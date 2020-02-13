برشلونة وتشيلسي يتنافسان على موهبة أفريقية

2020/02/13 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن برشلونة ينافس تشيلسي على ضم أحد اللاعبين المتألقين في الدوري الإيطالي.وسبق أن كشفت تقارير أن تشيلسي يفكر في إعادة شراء لاعبه السابق جيريمي بوجا، جناح ساسولو، مقابل 15 مليون إسترليني (وفقًا لبند في عقد النجم الإيفواري).وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن بوجا […]

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