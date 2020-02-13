2020/02/13 | 11:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، الخميس، حرصها الدائم على ضمان حقوق المحاضرين المجانيين، مشيرة إلى السعي والتواصل المستمر من أجل تحويلهم إلى عقود من خلال مخاطبة وزارة المالية / دائرة الموازنة ، وذلك لدراسة امكانية التعاقد مع المحاضرين.وقالت العلي بك في بيان تلتقه وكالة صدى، “الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة المالية يتضمن اسماء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة التربية تُخاطب المالية بشان التعاقد مع المحاضرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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