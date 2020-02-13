هيئة النزاهة تضبط حالات تزوير وتعقيب معاملات في عقاري وضريبة نينوى

2020/02/13 | 11:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تحقيق نينوى في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن قيامها بتنفيذ عمليتي ضبط في مديريتي التسجيل العقاري والضريبة في المحافظة.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى , إن “فريق عمل من ملاكاتها، انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري – الزهور، وتمكَّن من ضبط متهم؛ لقيامه بترويج صور قيد مزورة بالاشتراك مع متهم آخر صاحب مكتب

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