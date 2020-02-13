الكتل الكردية تؤكد ان حصتها في كابينة علاوي أربع وزارات

2020/02/13 | 11:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية، اليوم الخميس، أن تصويت الكتل الكردية على حكومة محمد توفيق علاوي مرهون بشروط.وقال رئيس الكتلة سليم شوشكي في تصريح صحفي، إن “الاجتماع الأخير […]

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