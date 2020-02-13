الصدر “غاضب” من “دواعش التمدن”: العراق لن يكون قندهار ولا “شيكاغو”

2020/02/13 | 11:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، وهو غاضب خلال توجيه رسالة إلى من وصفهم بـ”دواعش التمدن والتحرر”، مشيرا إلى أنه لايسمح بـ”جعل العراق شيكاغو” كما لم نرضى بجعله “قندهار”.وقال الصدر في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “بالامس تعالت اصوات التشدد والقتل وحز الرقاب والتفخيخ باسم الدين، واليوم تتعالى […]

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