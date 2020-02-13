التربية تُخاطب وزارة المالية بشأن التعاقد مع المحاضرين

2020/02/13 | 11:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة التربية، الخميس، كتابا إلى وزارة المالية بشأن التعاقد مع المحاضرين.وأكدت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، في بيان ، حرصها "الدائم على ضمان حقوق المحاضرين المجانيين"، مشيرة إلى "السعي والتواصل المستمر من أجل تحويلهم إلى عقود من خلال مخاطبة وزارة المالية / دائرة الموازنة، وذلك لدراسة امكانية التعاقد مع المحاضرين حسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ مع اعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وأوضحت العلي بك، أن "الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة المالية يتضمن اسماء ورواتب المحاضرين حول إحالة كتب المديريات العامة للتربية في محافظات (نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك) التي لاتزال مرتبطة بديوان الوزارة لغرض توفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام ٢٠٢٠".وكشفت وزيرة التربية، عن "حاجة الوزارة للتعاقد مع المحاضرين، حيث تم إكمال جميع البيانات الخاصة بهم و تدقيق الأسماء ووثائقهم الرسمية وتحديد التخصيصات المالية لهم في المحافظات المذكورة انفا".

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