متظاهرو الناصرية: كلما نهتف ضد إيران.. تواجهنا القوات الأمنية بالرصاص الحي

2020/02/13 | 12:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي كانت ليلة أمس الأربعاء، قاسية على المحتجين في #ساحة_الحبوبي وسط #الناصرية، حيث تجدَّدت عمليات الكر والفر بين #المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما فتحت الأخيرة الرصاص الحي […]

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