السيد الصدر يوجه نصيحة لـ”دواعش التمدّن والتحرر”

2020/02/13 | 12:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، نصيحة لـ”دواعش التمدّن والتحرر”، فيما اشار الى ان انه لن يقف مقيد وساكت عن الإساءة للدين والعقيدة والوطن.وقال الصدر في تغريدة له وتابعته وكالة صدى، “بالأمس تعالت أصوات التشدد والقتل وحر الرقاب والتفخيخ بإسم الدين، واليوم تتعالى أصوات التحرر والتعري والاختلاط والثمالة والفسق والفجور، بل والكفر والتعدي

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