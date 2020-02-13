الفتح یکشف معلومات جديدة عن جريمة اغتيال المهندس وسليماني

2020/02/13 | 12:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، أن نتائج التحقيق بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس” وقائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني...

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